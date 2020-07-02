Gençlere koronavirüs uyarısı: Bana bir şey olmaz demeyin
|02 Temmuz 2020 16:26
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Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, gençlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kurallara daha fazla uyma çağrısında bulundu.
Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.
Bentli, paylaşımında, "Genç kardeşlerim, koronavirüs salgınında 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Genç vatandaşlarımızın da hasta olduğunu ve hastanede yattığını görüyoruz. Salgındaki en riskli grup olan yaşlılarımızı korumak için lütfen kurallara daha fazla uyun. Anne, babalarınız ve tüm yaşlılarımızın sağlığı bize olduğu kadar sizlere de emanet. Yaşlılarımızı seviyor, sağlıklarını önemsiyoruz. Unutmayalım, maske, temizlik ve mesafe mücadelemizdeki üç altın kuralımız." ifadelerini kullandı.
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