Metot nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Metod mu? Metot mu?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Metot kelimesi

METOT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "metot mu , metod mu?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı metot şeklinde olmalıdır.

metod(Yanlış kullanım)

metot Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.