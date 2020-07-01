Küsur nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Küsür mü? Küsur mu?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Küsur kelimesi

KÜSUR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "küsur mu , küsür mü?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı küsur şeklinde olmalıdır.

küsür(Yanlış kullanım)

küsur Doğru kullanım)

Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.