'Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır
|02 Temmuz 2020 16:59
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.
Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6'ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kurtulmuş'tan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya 'Ayasofya' tepkisi
02 Temmuz 2020 13:39
|Bakan Çavuşoğlu: Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli
02 Temmuz 2020 13:28
|Cumhurbaşkanı, salgın sonrası ilk yurt dışı gezisine gitti
02 Temmuz 2020 12:10
|Muharrem İnce aday olmayacak
02 Temmuz 2020 07:50
|Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
02 Temmuz 2020 07:40
|2 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Temmuz 2020 00:05
|Canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu
01 Temmuz 2020 23:59
|AK Parti, videolu paylaşımla 'gönül seferberliği' başlattı
01 Temmuz 2020 23:22
|İbrahim Kalın'dan 'Ayasofya' açıklama
01 Temmuz 2020 22:59
|Bakan Soylu'dan HDP'li vekile Dağ 2'den alıntıyla gönderme
01 Temmuz 2020 22:52