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MSÜ sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2020-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
 02 Temmuz 2020 17:02
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MSÜ sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı 2020-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(02 Temmuz 2020)

2020-MSÜ Sınavı Sonuçları Açıklandı

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) Sonuçları

MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Memurlar.Net
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