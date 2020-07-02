MSÜ sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı 2020-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
|02 Temmuz 2020 17:02
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ÖSYM Başkanlığı 2020-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(02 Temmuz 2020)
2020-MSÜ Sınavı Sonuçları Açıklandı
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) Sonuçları
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