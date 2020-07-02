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Denizli'de virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı.
 02 Temmuz 2020 17:20
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Denizli'de virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantıda düğün yapılacak mekanlara ilişkin kapalı alanlarda yapılacak düğünler, açık, kır, bahçe gibi mekanlarda yapılacak düğünler ile köy ve kırsal kesimlerdeki düğünlere belirlenmiş kurallara uyulması kaydıyla izin verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi veya ilçelerin kentsel yerleşim alanlarındaki sokak düğünlerine izin verilmemesine, mevlit organizasyonlarına sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları başta olmak üzere yemek ikramı yapılmadan sadece mevlit okutulması şeklinde yapılması kaydıyla izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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