1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi

İzmir'in Urla ilçesinde askerlik yapan bir kişi, camide cep telefonunu şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir not ile bir miktar para bıraktı.
 02 Temmuz 2020 17:32
Yazdır
Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi

İzmir'in Urla ilçesinde askerlik yapan bir kişi, camide cep telefonunu şarj ettikten sonra imama "helallik" istediği bir not ile bir miktar para bıraktı.

İlçe merkezindeki Tatar Osman Ağa Camisi'nde dün bir asker, cep telefonunu şarj ettikten sonra üzerinde "Hocam askerim Tokat'tan geldim. Camide telefonumu şarj ettim. Parasını bıraktım. Hakkınızı helal edin." yazılı bir not ve yanına bir miktar madeni para bıraktı.

Öğle namazı için camiye gelen imam hatip Akif Eviş, notu görünce duygulandı. Urla Müftüsü Ali Canbolat'a iletilen olay, örnek olması adına kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Askerin bu anlamlı davranışı, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı.

Akif Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şaşırmanın yanı sıra ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için duygulandığını ifade etti. Bu duyarlılığı gösteren askere haklarını helal ettiklerini vurgulayan Eviş, "Askerimiz herkese açık olan camide telefonunu camide şarj etmiş ve kullandığı elektrik için bizlerden helallik olarak maddi olarak cüzi bir miktarda ama manevi değeri paha biçilemez bir para bırakmış. Bu davranış özellikle gününüzde çok büyük bir örnek. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Urla Müftüsü Ali Canbolat ise söz konusu davranışın çok anlamlı olduğunu dile getirerek askere dua etti.

Yapılan davranışın herkese örnek olması gerektiğine dikkati çeken Canbolat, "Helal olsun onu yetiştiren anne ve babaya. Onları tebrik ediyorum. Anlamlı bir hadise, helale değer vermek ya da kamu malına sahip çıkmak ve insanın ahlaki yapısını gösterme yönünden en güzel örnek." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanı yanıtladı... Yılanlar deprem habercisi mi?
02 Temmuz 2020 16:35		 Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
02 Temmuz 2020 16:27
Gençlere koronavirüs uyarısı: Bana bir şey olmaz demeyin
02 Temmuz 2020 16:26		 Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
02 Temmuz 2020 15:27
Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
02 Temmuz 2020 15:27		 Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor
02 Temmuz 2020 15:25
Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi
02 Temmuz 2020 15:02		 Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi
02 Temmuz 2020 14:01
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
02 Temmuz 2020 13:05		 Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla şifa oluyor
02 Temmuz 2020 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - 'Sosyal medyada 7/24 siber devriye faaliyetleri yürütülüyor'17:48 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:43 - Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istendi17:40 - MSÜ sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı17:32 - Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi17:29 - Yedi ilimizin bazı bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı
17:24 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Denizli'de virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı17:14 - Eşi ölen kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi karantinaya alındı17:05 - Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber17:02 - MSÜ sınavı sonuçları açıklandı16:59 - 'Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek'
16:53 - Tutuklanan zanlı kaçmaya çalıştı, ayağından vurularak yakalandı16:50 - Belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama16:40 - Sosyal mesafe yerine balık istifi!16:39 - Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda16:35 - Uzmanı yanıtladı... Yılanlar deprem habercisi mi?
16:27 - Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Detaylar belli oldu: Sosyal medya düzenlemesinde neler var?
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
Ankara metrosunda maske kavgası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Berat Albayrak 1
dislike atan dislike'lanır 2
türkiye işçi partisi 1
gözlerin araması 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
mert hakan yandaş 3
kaçak düğünler 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
özgür özel 1
b12 vitamini eksikliği 1
SON İLANLAR
DSİ 73 İşçi Alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam