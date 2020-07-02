Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz ve Cemal İbrahim Demirhisar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", sanık Mustafa Caymaz'ın, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının celse arasında mütalaasını açıkladığı tutanağa geçirdi.

Mütalaada, sanık Gonca Batmaz'ın 15 Haziran 2017'de, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan eski HSK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalandığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatıran Batmaz'ın, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden firari Abdullah Aymaz ile telefon görüşmelerinin tespit edildiği belirtildi.

Tutuksuz sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın, Kemal Batmaz'a ait Beykoz Çubuklu'daki daireyi bedelsiz aldığı anlatılan mütalaada, darbe teşebbüsünden 4 gün önce de Kemal Batmaz ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Mütalaada, diğer sanık Mustafa Caymaz'ın, Kemal Batmaz'ın Ataşehir Bank Asya şubesinden çektiği 1 milyon TL'lik krediyi 519 bin ve 500 bin TL yatırarak kapattığı, sanık Gonca Batmaz'ı kızının 27 yıllık arkadaşı olmasından ötürü tanıdığı, Kemal Batmaz'ı da Gonca Batmaz ile nişanlılık sürecinden itibaren tanıdığı anlatıldı.

Sanıklar Gonca Batmaz ile Cemal İbrahim Demirhisar hakkında iddianamedeki gibi mütalaada da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istenirken, sanık Mustafa Caymaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu yerine "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.