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'Sosyal medyada 7/24 siber devriye faaliyetleri yürütülüyor'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.
 02 Temmuz 2020 17:58
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'Sosyal medyada 7/24 siber devriye faaliyetleri yürütülüyor'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nin, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre siber devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtilerek, Siber devriye faaliyetleri kapsamında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun çerçevesinde Atatürk'e yönelik hakaret suçları ile TCK 299 maddesi gereğince Cumhurbaşkanına Hakaret suçların resen takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan, milletvekili ya da benzer siyasi kişiliklere yönelik olarak işlenen hakaret suçları takibi şikayete bağlı suçlar kapsamında değerlendirildiğinden ancak kişilerin şikayeti üzerine adli makamların talep ve talimatları doğrultusunda işlemler yapıldığı kaydedilerek, "Ayrıca sosyal medya üzerinde ya da internet ortamında, kişi ve kurumları hedef göstermek suretiyle gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıyan ya da takibi şikayete bağlı olmakla birlikte toplumda infial uyandıran içerikler hassasiyetle takip edilmekte, bu hususlarda adli süreçlere delil olacak nitelikte çalışmalar yapılmaktadır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadele; siyasi düşünce, din, mezhep, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin sanal ortamda da sürdürülmeye devam edecektir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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