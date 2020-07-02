Devlet büyükleri aleyhine paylaşım yapan Başçavuş açığa alındı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde devlet büyükleri aleyhine sosyal medyada paylaşım yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
|02 Temmuz 2020 18:05
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde devlet büyükleri aleyhine sosyal medyada paylaşım yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars İl Jandarma Komutanlığı Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Rafi Hasan Ceran'ın sosyal medya hesabından devlet büyükleri aleyhine ve görev alanı dışında yapmış olduğu paylaşımlarla ilgili olarak hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından 2 Temmuz 2020 günü görevden uzaklaştırılmıştır."
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