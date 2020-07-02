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Aktif görevde olan polis FETÖ'den gözaltına alındı

Bitlis merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
 02 Temmuz 2020 18:15
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Aktif görevde olan polis FETÖ'den gözaltına alındı

Bitlis merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik 30 Haziran'da Bitlis, Ankara, Denizli, İstanbul, Hakkari ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevden ihraç edilen eski albay Z.K, eski polis memurları G.U, H.I, İ,C. ve görevde olan polis memuru E.E.A. gözaltına alındı.

Firari olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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