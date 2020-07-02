Arazi için tartıştığı kardeşinin önce evini yaktı, sonra öldürdü
|02 Temmuz 2020 18:29
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü.
Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali P. (73) ve kardeşi Osman Yavaş (62) arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonrasında Ali P., önce kardeşi Osman Yavaş'a ait evi ateşe verdi. Daha sonra çıkan kavga sırasında yanında bulundurduğu silahını çıkartan Ali P., kardeşine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Osman Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 122 Acil Yağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Osman Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ali P. olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Ekipler tarafından olay yerinden yapılan incelemelerin ardından Osman Yavaş'ın cenazesi otopsi incelemesi için Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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