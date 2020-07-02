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Komisyonda milletvekilleri 'sosyal mesafeyi' unuttu

TBMM Adalet Komisyonu'nda, baroların yapısının değiştirilmesini öngören Avukatlık Kanunu teklifinin görüşmelerine milletvekilleri yoğun ilgi gösterince sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Bunun üzerine toplantıya ara verildi.
 02 Temmuz 2020 18:32
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, baroların yapısının değiştirilmesini öngören Avukatlık Kanunu teklifinin görüşmelerine milletvekilleri yoğun ilgi gösterince sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Bunun üzerine toplantıya ara verildi.

TBMM Adalet Komisyonu, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığındaki komisyon toplantısına, milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi. Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılan toplantıda yaşanan yoğunluk nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.

ÖZEL'DEN, GRUP SALONU ÖNERİSİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon toplantısının daha geniş bir salonda yapılmasını talep eti. Özel, toplantının grup salonunda yapılmasını önerdiklerini hatırlatarak, "Siz bu önerimizi stenografların çalışma imkanı ve mikrofonların elden ele geçeceğinden dolayı istemediniz. Tüm milletvekillerinin konuşmasına imkan sağlayacağınızı söylediniz. Bunu tutanaklara girecek şekilde de söylerseniz arayı verip biz de arkadaşlarımızla konuşuruz" dedi.

'SOSYAL MESAFE SIFIR'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da muhalefet milletvekillerinin oturacak sandalyeleri bile aldıklarını söyleyerek "Bu salon sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanmıştı; ancak şu anda sosyal mesafe sıfır. Uygunsa ara verelim ve bu aranın ardından salonu tekrar eski haline getirelim. Her parti kendi ekibiyle gelsin, konuşmalarını rahat rahat yapsın" dedi.

ARA VERİLDİ

Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, salonda çalışma şartlarının sağlanması için komisyon toplantısına ara verildiğini açıkladı. Tunç, "Çalışma şartlarımızın Covid şartlarına uygun olması lazım. Bunu sağlamak da bizim elimizde. İç tüzük gereği zaten konuşma talep eden herkese başkanlık söz hakkı veriyor" ifadelerini kullandı.
DHA
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