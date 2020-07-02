Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi
|02 Temmuz 2020 18:48
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübre olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda toprağa gömülü 3 bin kilogram suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.
Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup, adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.
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