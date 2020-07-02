Keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali uyardı
|02 Temmuz 2020 18:53
|Yazdır
Son dönemde yükselen sıcaklıklarla beraber artış gösteren kene vakalarına karşı dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bu yıl kene vakalarından dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.
Virüs taşıyan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından bu yıl iki ölüm olayı gerçekleştiğini dile getiren Vali Çiftçi, şuanda 8 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirterek, bu yıl içerisinde 38 vakanın olduğunu dikkat çekti. Kene vakalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Vali Çiftçi, "2019 yılında yine keneden dolayı iki vefatımız vardı. Toplam 38 tanede vakamız vardı. Bu sene yılın yarısında olmamıza rağmen geçen yılki vaka sayısını yakalamış durumdayız. Buda kene vakalarında artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla dikkatli davranmamız gerekiyor. Onun için de vatandaşlarımız pikniğe gittiklerinde, araziye çıktıklarında tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Denizli'de virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yasaklandı
02 Temmuz 2020 17:20
|Eşi ölen kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 17:14
|Sosyal mesafe yerine balık istifi!
02 Temmuz 2020 16:40
|Konya'da tedbirsiz davranışlar korona vakalarını artırıyor
02 Temmuz 2020 16:05
|Bu mahallede 70 kişide virüs çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
02 Temmuz 2020 15:48
|Yürüyemediği gerekçesiyle otomobilden inmeyen dilenciyi polis 'yürüttü'
02 Temmuz 2020 15:17
|Ne vaka artışı, ne de sıcak hava vatandaşları evde tutabildi
02 Temmuz 2020 15:12
|Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
02 Temmuz 2020 14:34
|Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
02 Temmuz 2020 14:18
|Bu şehir salgında her gün yeni pik noktası yaşıyor
02 Temmuz 2020 13:32