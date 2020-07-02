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Yasa dışı muayenehane açan çift gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yasa dışı muayenehane açan çift gözaltına alındı.
|02 Temmuz 2020 19:20
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yasa dışı muayenehane açan çift gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binanın üçüncü katında kaçak muayenehane açıldığı ve kadın doğum alanında cerrahi müdahale de yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu şüpheliler S.K. ile eşi S.T'yi gözaltına aldı.
Muayenehanede yapılan aramada bir ultrason cihazı, çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzeme bulundu.
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