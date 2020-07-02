Spor Lisesi yetenek sınavı randevu sistemiyle yapıldı

Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesine öğrenci alımı için randevu sistemiyle yetenek sınavı başladı.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulun açık ve kapalı spor salonlarında 10'ar dakika arayla 60 metrede kısa mesafe koşusu, salon parkuru, dikey ve sıçrama branşlarında sınava alındı.

Okul Müdürü Mehmet Şakir Kayaalp, 15 Haziran'da başvuru yapan öğrencilere yönelik yapılan sınavın Kovid-19 nedeniyle bir hafta süreceğini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı için okula 60 öğrenci alacaklarını ifade eden Kayaalp, şunları kaydetti:

"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için 434 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, sürat, koordinasyon, denge, dayanıklılık ve spor branşı ile ilgili yetenek uygulamasını kapsıyor. Yüzlük sistem üzerinden, yetenek yüzde 70, orta öğretime yerleştirme puanı yüzde 30 baz alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Salgın nedeniyle öğrenciler için dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kurallarını dikkate aldık. İlk kez randevu sistemiyle 10'ar dakika arayla öğrencileri parkurlara aldık. En başarılı 60 öğrenciyi okulumuza kabul edeceğiz. Herkese başarılar dilerim."