JSGF'ye öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
|02 Temmuz 2020 19:24
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
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