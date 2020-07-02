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TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca nitelikte arsayı açık arttırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak.
 02 Temmuz 2020 19:31
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TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) onlarca nitelikte arsayı açık arttırma ile satışa çıkartıyor. Arsalar, yüzde 25 peşin 60 ay vade ile satılacak.

Binlerce vatandaşı ev ve iş yeri sahibi yapan TOKİ, arsalar için 9 Temmuz saat 13.30'da açık arttırma düzenleyecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Adana'da 8, Afyonkarahisar'da 7, Antalya'da 11, Diyarbakır'da 3, İzmir'de 7, Konya'da 17, Mardin Artuklu'da 1, Samsun İlkadım 'da 1, Siirt merkezde 1, Şanlıurfa Karaköprü'de 13, Tekirdağ Çorlu 'da 2 arsa yüzde 25 peşin, 60 ay vade ile satılacak.

Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor. Ayrıca internetten canlı yayında da teklif verilebilecek.
İhlas Haber Ajansı
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