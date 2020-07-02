JAMYO'ya öğrenci alımı başvuruları yarın başlıyor
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
|02 Temmuz 2020 19:33
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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve bir ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.
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