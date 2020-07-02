Baro başkanları Meclis'in giriş kapısında bekliyor
Komisyondaki görüşmelere katılmak isteyen bazı baro başkanları TBMM'ye alınmayınca, Meclis'in Çankaya giriş kapısında beklemeye başladı
|02 Temmuz 2020 19:34
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Barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanları, içeri alınmayınca Meclis'in Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı.
Barolara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşmek üzere akşam saatlerinde toplanan komisyona katılmak isteyen yaklaşık 20 baro başkanı TBMM'ye geldi.
Baro başkanları içeri alınmayınca, TBMM'nin Çankaya kapısı önünde beklemeye başladı.
CHP, İYİ Parti ve HDP'li milletvekilleri baro başkanlarının yanına gelerek, içeri alınmaları için girişimde bulunduklarını bildirdiler.
Baro başkanlarının bekleyişleri, polis ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde sürüyor.
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