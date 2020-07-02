Galatasaray'da hüzünlü ayrılık! Gözyaşlarını tutamadı
|02 Temmuz 2020 20:01
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Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde sarı-kırmızılı takımla son çalışmasını gerçekleştiren Yuto Nagatomo, teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Japon futbolcu, veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı.
FATİH TERİM: "NAGATOMO GALATASARAY'DA ÖNEMLİ BİR İZ BIRAKTI"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nagatomo'yu İtalya'dan tanıdığını ifade ederek, "Gerek futbolculuğu, gerek insanlığı, gerek karakteri, profesyonelliği, ailesi ve futbolu yaşamasıyla Galatasaray'da önemli bir iz bıraktı. Kendisini tanımaktan son derece memnunum. Kulübüm adına, kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Ömür boyu dostluğumuz sürecek. Çok kişinin, uzun yıllarda yapamadığını 2 senede yaptı. Ne Galatasaray, ne biz ne de ben onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
NAGATOMO: "GALATASARAY HAYATIM BOYUNDA KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE KALACAK'
Galatasaray'da son antrenmanına çıkan ve takım arkadaşları ile vedalaşan Yuto Nagatomo ise karışık duygular içinde olduğunu belirterek, "Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Hüzünlüyüm, çünkü 2.5 senedir buradayım başarılarla geçen bir 2.5 sene. Öncelikle hocama teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getirdi, bana bu şansı verdi. Bu forma altında başarılara imza atmamı sağladı. Takım arkadaşlarıma, diğer hocalara, bütün çalışanlara, tüm Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. 2.5 seneye bana unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım, Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Çok mutluyum. Çünkü; çok büyük, önemli başarılara imza attım. Ama futbol bu. Hayatta bu tip şeyler var. Bir başlangıcı ve sonu var. Bugün Galatasaray'daki son günüm ama Galatasaray hayatım boyunda kalbimin en güzel yerinde kalacak. Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk halkına. Geldiğim ilk günden beri bana ve aileme gösterdikleri ilgiyle ailem burada inanılmaz güzel günler geçirdi. Mutlaka ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye geleceğim. Çünkü ailem de bende Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz" diye konuştu.
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