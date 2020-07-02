1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır - Ankara uçağında koronavirüs paniği

Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağında, koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, inişten sonra hastaneye götürüldü.
 02 Temmuz 2020 20:11
Yazdır
Diyarbakır - Ankara uçağında koronavirüs paniği

Diyarbakır Havalimanı'ndan, Ankara seferini yapmak üzere saat 11.10'da havalanan yolcu uçağında, kalkıştan bir süre sonra fenalaşan 1 yolcuya, ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.

Yolcuda koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na bilgi verildi. İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü.

Karantinaya alınan yolcunun durumunun, yapılacak Covid-19 testinden sonra belli olacağı öğrenildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Temmuz 2020 20:13		 Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi
02 Temmuz 2020 17:32
Uzmanı yanıtladı... Yılanlar deprem habercisi mi?
02 Temmuz 2020 16:35		 Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
02 Temmuz 2020 16:27
Gençlere koronavirüs uyarısı: Bana bir şey olmaz demeyin
02 Temmuz 2020 16:26		 Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
02 Temmuz 2020 15:27
Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
02 Temmuz 2020 15:27		 Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor
02 Temmuz 2020 15:25
Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi
02 Temmuz 2020 15:02		 Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi
02 Temmuz 2020 14:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - İl sağlık müdürü açıkladı: Vaka sayılarında istikrarlı düşüş20:17 - Üniversiteli Ali'yi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu20:13 - HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı20:11 - Diyarbakır - Ankara uçağında koronavirüs paniği20:06 - Antalya'da 'da gürültü dehşeti: 1'i çocuk, 3 yaralı20:01 - Galatasaray'da hüzünlü ayrılık! Gözyaşlarını tutamadı
19:43 - Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok19:34 - Baro başkanları Meclis'in giriş kapısında bekliyor19:33 - JAMYO'ya öğrenci alımı başvuruları yarın başlıyor19:31 - TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor19:24 - JSGF'ye öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak19:22 - Spor Lisesi yetenek sınavı randevu sistemiyle yapıldı
19:20 - Yasa dışı muayenehane açan çift gözaltına alındı19:13 - TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu18:53 - Keneden 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali uyardı18:48 - Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi18:41 - İnternet kafeler sinek avlıyor
18:32 - Komisyonda milletvekilleri 'sosyal mesafeyi' unuttu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Bölge bölge Türkiye'de virüs vaka sayıları
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok
Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
dislike atan dislike'lanır 2
kaçak düğünler 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 2
b12 vitamini eksikliği 1
ayasofya camisi 1
türkiye işçi partisi 1
gözlerin araması 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 3
SON İLANLAR
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam