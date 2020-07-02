Diyarbakır - Ankara uçağında koronavirüs paniği
Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağında, koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, inişten sonra hastaneye götürüldü.
|02 Temmuz 2020 20:11
|Yazdır
Diyarbakır Havalimanı'ndan, Ankara seferini yapmak üzere saat 11.10'da havalanan yolcu uçağında, kalkıştan bir süre sonra fenalaşan 1 yolcuya, ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.
Yolcuda koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na bilgi verildi. İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü.
Karantinaya alınan yolcunun durumunun, yapılacak Covid-19 testinden sonra belli olacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Temmuz 2020 20:13
|Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi
02 Temmuz 2020 17:32
|Uzmanı yanıtladı... Yılanlar deprem habercisi mi?
02 Temmuz 2020 16:35
|Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
02 Temmuz 2020 16:27
|Gençlere koronavirüs uyarısı: Bana bir şey olmaz demeyin
02 Temmuz 2020 16:26
|Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki uzak dursun
02 Temmuz 2020 15:27
|Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu 2023'te hizmete girecek
02 Temmuz 2020 15:27
|Meteoroloji uyardı... Sıcak hava dalgası geliyor
02 Temmuz 2020 15:25
|Ceza yiyen kadını savundu, o da 900 TL ceza yedi
02 Temmuz 2020 15:02
|Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi
02 Temmuz 2020 14:01