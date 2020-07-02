Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (Metro inşaatı) incelemesi yaptı.

Burada bir değerlendirme konuşması yapan Karaismailoğlu, ülke genelinde demir yolu çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların hükümetin ulaşıma ve demir yolu ağına verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor.

Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı'nın bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Ankara'dan Marmaray'la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişimi metroyla sağlanmış olacak."

"Finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin dört bir yanında demir yolları ve hızlı tren hatları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, sene bitmeden Sivas hattını işletmeye alacaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, "Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, büyük hatları şehir içi hatlarla entegre etmenin çabası içinde olduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, "Kara yollarında, hava yollarında başardığımız işleri, demir yolunda da en kısa zamanda başarıp demir yolu ağlarının 2023, 2025 hedeflerimizi sağlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Aşama kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor"

Karaismailoğlu, koronovirüs pandemisinin ardından normalleşme adımları kapsamında uluslararası hava trafiğinin hareketlendiğini dile getirerek, normalleşme sürecinin hızlanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Bir taraftan Turizm Bakanlığı'mız, İçişleri Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler, diplomasi devam ediyor. Belli bir aşama kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda hızlandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii sadece bizim çabalarımız yeterli olmuyor. Karşı tarafın da bu çabalarımıza olumlu tepki vermesi lazım. Kısa zamanda bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir aksamanın meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Malumunuz bu Kovid sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. Orada da çalışmalarda bir sıkıntı yok, devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz." bilgilerini verdi.

Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı incelemesinin ardından Tavşantepe'de bulunan merkez şantiyede yetkililerle istişarelerde bulundu.

Karaismailoğlu'na ziyaret ve incelemelerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve diğer ilgililer eşlik etti.