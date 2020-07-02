Bodrum'daki beyaz kum skandalında yeni gelişme!
|02 Temmuz 2020 21:55
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Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere 'beyaz kum' diye kuvars tozu döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmada, bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp, tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.
YAPILAN ANALİZDE KUVARS KUMU OLDUĞU SAPTANDI
Otellerden alınan numuneler; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı'na gönderildi. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce gönderilen numune sonuçlarına göre kumlardan birinde yüzde 85,3 oranında, diğerinde yüzde 92,4 oranında yüksek silisyum dioksit saptandı. Analizde kullanılan parametre değerleri yüzde oranları ise silisyum dioksit (SiO2): Silisyum dioksit ayrı ayrı iki numunede 85,3 ve 92,4 oranında, diğer parametreler çok düşük oranda saptanmış. Ateş zaiyatı (A.Za): 0,90 ve 0,85, alüminyum oksit (Al2O3): 6,1 ve 2,1, kalsiyum oksit (CaO): 1,4 ve 0,5, Demir oksit (Fe2O3): 0,4 ve 0,4, potasyum oksit (K2O): 0,4 ve 0,2, magnezyum oksit (MgO): 0,8 ve 0,5, mangan oksit (MnO): 0,1 ve 0,1, sodyum oksit (Na2O):3,1 ve 1,6, fosfor pentaoksit (P2O5): 0,1 ve 0,1, titanyum dioksit (TiO2): 0,2 ve 0,1 oranlarında saptandı.
'KUVARS TOZU AKCİĞER RAHATSIZLIĞINA YOL AÇABİLİR'
Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, "Kuvars (silüs) kumunun plajda kullanılması başta insan sağlığı ve ekonomik rolü nedeniyle doğru değildir. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir pnömokonyoz türü hastalık olmaktadır. Kuvars tozu akciğerlerde fibrozise yol açabilir. Akciğerlerde harabiyet oluşur. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar etkilenebilir" dedi.
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