1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı

Koronavirüs salgınına rağmen Küçükçekmece'de sabah saatlerinde tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansımıştı. Akşam saatlerinde aynı noktada yapılan denetimlerde minibüslerin boş olması dikkat çekti.
 02 Temmuz 2020 21:57
Yazdır
Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde sabah saatlerinde minibüslerin tıka basa olduğu kameralara yansımıştı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde aynı caddede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde minibüsler durdurularak ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Sabah saatlerinde tıka basa dolu olan minibüslerin iş çıkış saatlerinde boş olması dikkat çekti.

"ŞOFÖRLER UYGULAMA OLDUĞUNU BİLİYOR VE BOŞ GELİYOR"

Mahalle sakini Ahmet Gürbüz, "Sabahları minibüsler tıka basa dolu oluyor. Minibüs şoförleri şuan uygulama olduğunu biliyor ve boş geliyor. Uygulama olduğundan şoförlerin haberi var, yolcuları indirerek geliyorlar. Normalde akşam saatlerinde de dolu oluyordu ama şuan bir yoğunluk yok. Bu da birbirinden haberleri olduğunun göstergesi. Burası sanayi bölgesi, birbirinden haberi olmaması imkansız. Şuan buradan geçen minibüsün içinde 6-7 kişi vardır. Burada uygulama yapıldığını bilen bir alt caddeden gidiyor" dedi.

"YUKARIDA YOLCULARI İNDİRİYORLAR"

Ramazan Eken ise "Bu saatte yapılan uygulamadan minibüs sürücülerinin haberi var. Hepsinin birbirlerinden haberi var. Yukarıda yolcuları indiriyorlar. Mehmet Akif Mahallesi bu saatlerde bu şekilde olmaz. Daha yoğun oluyordu. Hepsinin birbirlerinde telefonları var. Bu tür uygulamalardan haberleri oluyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
02 Temmuz 2020 22:21		 Rüyasını gerçekleştirdi, yöre gençlerine istihdam sağlıyor
02 Temmuz 2020 21:12
Sıcak hava dalgası geliyor
02 Temmuz 2020 20:51		 Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı
02 Temmuz 2020 20:48
Rektör, lösemi hastası Ahmet'in diplomasını evine götürdü
02 Temmuz 2020 20:38		 Cefakar kadınlar eşlerini orman işlerinde yalnız bırakmıyor
02 Temmuz 2020 20:37
Kadınların üretimleri kaymakam öncülüğünde pazara çıktı
02 Temmuz 2020 20:34		 HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Temmuz 2020 20:13
Diyarbakır - Ankara uçağında koronavirüs paniği
02 Temmuz 2020 20:11		 Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi
02 Temmuz 2020 17:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el koydu22:21 - Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza22:19 - Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı22:17 - Vali açıkladı: En çok vaka olan 3. iliz22:06 - TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti22:04 - Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
21:57 - Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı21:55 - Bodrum'daki beyaz kum skandalında yeni gelişme!21:31 - Bakan Koca'dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı21:28 - AK Parti Grup Başkanvekili, barodan istifa edeceğim21:27 - İsviçre'nin kısıtlama getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok21:17 - Kayseri'nin taş evleri eski günlerine dönmeyi bekliyor
21:12 - Rüyasını gerçekleştirdi, yöre gençlerine istihdam sağlıyor21:09 - Görme engelli öğrenciler, fen derslerini dokunarak öğrenecek21:02 - 'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek20:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı20:51 - Sıcak hava dalgası geliyor
20:50 - TikTok kullanıcıları, üniversitede araştırma konusu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Bölge bölge Türkiye'de virüs vaka sayıları
Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özgür özel 1
ozan güven 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 3
Berat Albayrak 1
b12 vitamini eksikliği 1
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
gözlerin araması 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
Diriliş Ertuğrul 1
SON İLANLAR
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam