Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı
|02 Temmuz 2020 21:57
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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde sabah saatlerinde minibüslerin tıka basa olduğu kameralara yansımıştı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde aynı caddede denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde minibüsler durdurularak ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Sabah saatlerinde tıka basa dolu olan minibüslerin iş çıkış saatlerinde boş olması dikkat çekti.
"ŞOFÖRLER UYGULAMA OLDUĞUNU BİLİYOR VE BOŞ GELİYOR"
Mahalle sakini Ahmet Gürbüz, "Sabahları minibüsler tıka basa dolu oluyor. Minibüs şoförleri şuan uygulama olduğunu biliyor ve boş geliyor. Uygulama olduğundan şoförlerin haberi var, yolcuları indirerek geliyorlar. Normalde akşam saatlerinde de dolu oluyordu ama şuan bir yoğunluk yok. Bu da birbirinden haberleri olduğunun göstergesi. Burası sanayi bölgesi, birbirinden haberi olmaması imkansız. Şuan buradan geçen minibüsün içinde 6-7 kişi vardır. Burada uygulama yapıldığını bilen bir alt caddeden gidiyor" dedi.
"YUKARIDA YOLCULARI İNDİRİYORLAR"
Ramazan Eken ise "Bu saatte yapılan uygulamadan minibüs sürücülerinin haberi var. Hepsinin birbirlerinden haberi var. Yukarıda yolcuları indiriyorlar. Mehmet Akif Mahallesi bu saatlerde bu şekilde olmaz. Daha yoğun oluyordu. Hepsinin birbirlerinde telefonları var. Bu tür uygulamalardan haberleri oluyor" diye konuştu.
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