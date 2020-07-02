Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
|02 Temmuz 2020 22:04
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ANKARA'da, ters yöne girdiği için sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmeye çalışan emekli öğretmen Ali Osman K.'ye çarpıp, ezdi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Güdül ilçesinde 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Ters yöne giren sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafif ticari araç, başka bir araçla burun buruna geldi. Bunun üzerine sürücüsünün geri manevra yaptığı hafif ticari araç, caddede karşıya geçmeye çalışan Ali Osman K.'ye çarptı. Hafif ticari araç, Ali Osman K.'nin üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ali Osman K.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Ali Osman K.'nin, ATM'den maaşını çektikten sonra cadde karşısına geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.
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