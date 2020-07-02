1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı

Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
 02 Temmuz 2020 22:19
Yazdır
Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı

Kırıkkale Valiliğinden düğünlerde alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceklerinin duyurulması ile birlikte köy-sokak düğünlerine ilişkin olarak da bazı sosyal medya hesaplarında gerçek olmayan paylaşımlarda bulunularak bilgi kirliliğinin yaşandığı bildirildi. Özellikle eş, dost ve yakın akrabaların bir araya geleceği düğünlerde, hastalık bulaş ihtimalini kaldırmak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere İl Pandemi Koordinasyon Kurulunca tavsiye niteliğinde kararlar alındığı belirtilerek, düğün salonlarında yapılacak törenlerin en kısa sürede kurallara uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.

"23.00'da tüm faaliyetler bitirilecek"

Açıklamada, "Köy/sokak düğünlerinde kurallara uygun olarak düğünlerin gerçekleştirilmesi, düğün süresince özellikle kadınların ev içerisinde program yaptığı, yemek ikramlarının çoğu zaman ev ve kapalı alanlarda yapıldığı da dikkate alındığında düğün kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin 'bayrak merasimi, kına gecesi, gelin alma vb.' daha önce 2-3 güne yayılan programların mümkün olduğunca aynı gün, en kısa süre içerisinde tamamlanması, düğünün gerçekleştirildiği gün en geç saat 23.00'da tüm faaliyetlerin bitirilmesi, düğün davetiyelerinde de düğüne katılacak kişilerin asgari sayıda katılması, sosyal mesafe kurallarına, maske takma zorunluluğu ve hijyen kurallarına riayet edilmesi yönünde hatırlatıcı cümlelere yer verilmesi yönünde karar alındı" ifadeleri kullanıldı.

Düğünlerde sık sık sosyal mesafe, maske kullanma zorunluluğu ve hijyen kurallarına riayet etme konularının anonsla misafirlere hatırlatılması gerektiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek
02 Temmuz 2020 21:02		 JAMYO'ya öğrenci alımı başvuruları yarın başlıyor
02 Temmuz 2020 19:33
TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor
02 Temmuz 2020 19:31		 JSGF'ye öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak
02 Temmuz 2020 19:24
Spor Lisesi yetenek sınavı randevu sistemiyle yapıldı
02 Temmuz 2020 19:22		 Bölge bölge Türkiye'de virüs vaka sayıları
02 Temmuz 2020 18:23
2020/8 ile atananların göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru
02 Temmuz 2020 18:08		 Devlet büyükleri aleyhine paylaşım yapan Başçavuş açığa alındı
02 Temmuz 2020 18:05
'Sosyal medyada 7/24 siber devriye faaliyetleri yürütülüyor'
02 Temmuz 2020 17:58		 8 ilde bazı bölgeler karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 17:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:24 - Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el koydu22:21 - Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza22:19 - Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı22:17 - Vali açıkladı: En çok vaka olan 3. iliz22:06 - TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti22:04 - Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
21:57 - Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı21:55 - Bodrum'daki beyaz kum skandalında yeni gelişme!21:31 - Bakan Koca'dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı21:28 - AK Parti Grup Başkanvekili, barodan istifa edeceğim21:27 - İsviçre'nin kısıtlama getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok21:17 - Kayseri'nin taş evleri eski günlerine dönmeyi bekliyor
21:12 - Rüyasını gerçekleştirdi, yöre gençlerine istihdam sağlıyor21:09 - Görme engelli öğrenciler, fen derslerini dokunarak öğrenecek21:02 - 'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek20:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı20:51 - Sıcak hava dalgası geliyor
20:50 - TikTok kullanıcıları, üniversitede araştırma konusu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay Ayasofya kararını verdi... Karar 15 gün içinde açıklanacak
Bölge bölge Türkiye'de virüs vaka sayıları
Vaka sayısı düşmeye devam ediyor, iki ilde yeni vaka yok
Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
Alacak/verecek işlerini banka üzerinden yapanlar dikkat!
Güvenlik araçları benzine geçiyor
Başkent'te vaka sayısı artınca, Valilik yeni tedbir kararı aldı
Güvercin bir anda alev topuna döndü, çiftçiler felaketi yaşadı
'KKKA'dan ölüm oranı virüse göre çok daha yüksek'
Belediyelerde, müdür ve şef unvanlarına GYS ile atanma şartları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 1
kıl olmak 1
dislike atan dislike'lanır 2
Berat Albayrak 1
b12 vitamini eksikliği 1
su içerken çömelmek 1
Diriliş Ertuğrul 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
keşmir 1
SON İLANLAR
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Zara SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 57 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam