Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araç içerisinde maske takmayan 7 kişiye toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
|02 Temmuz 2020 22:21
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde araç içerisinde maske takmayan 7 kişiye toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri gün içerisinde bazı noktalarda araçlara yönelik maske uygulaması gerçekleştirdi.
Yapılan uygulamada toplamda 7 kişiye araç içerisinde maske takmamaktan toplamda 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ekiplerin maske denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.
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