İşgaliye bedeline dair önemli Danıştay kararı
Eğitim İş tarafından açılan davada, Danıştay 12. Dairesi, yönetmelik maddesi iptal olduğu için, iptal edilen yönetmelik maddesine dayanılarak alınmış olan işgaliye bedellerinin iadesine karar verdi.
|06 Temmuz 2020 10:00
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MEB'de, sıra tahsisli lojmanda oturan bir memur, lojmanda oturma süresini doldurunca kendisinden işgaliye bedeli alınmıştır. İşgaliye bedeli, maaşından kesinti yapılarak alınmıştır.
Lojmanı boşaltan memur, Ekim 2012 ila Temmuz 2013 tarihleri arasında kesilen işgaliye bedellerinin iadesi için dava açmıştır.
Danıştay 12. Dairesi, Kanunda işgaliye bedeli alınmasına yönelik bir düzenleme olmadığı için yönetmelik maddesinin iptal edildiğini, dolaysıyla işgaliye bedellerinin iade edilmesi gerektiğine karar vermiştir.
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