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Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu

İngiltere, altınlarını Türkiye'de işleme kararı alan Venezuela'nın yaklaşık 1 milyar euro değerindeki rezervine el koydu. Gerekçe olarak ise ülkede başkan olarak muhalefet lideri Juan Guaido'nun tanınması gösterildi.
 02 Temmuz 2020 22:24
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Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu

İngiltere, ülkelerinde çıkarılan altının işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye'yi tercih eden Nicolas Maduro başkanlığındaki Venezuela'nın yaklaşık 1 milyar euro değerindeki altın rezervine el koydu. Venezuela hükümeti tarafından İngiltere Merkez Bankası'nın dondurduğu altınların geri alınması için açılan dava reddedildi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kararında, İngiltere'nin, Nicolas Maduro yerine "tartışmasız bir biçimde" muhalefet lideri Juan Guaido'yu başkan olarak tanıdığı belirtildi. Bu gerekçeyle Maduro hükümetinin talebinin dikkate alınamayacağı vurgulanarak davanın reddine karar verildi. Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

GUAİDO, REZERVİN İADE EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankası'ndan altınları serbest bırakmasını talep etmişti. Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek, İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

ABD, YAPTIRIMLAR NEDENİYLE TEHDİT ETMİŞTİ

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti. Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

Venezuela hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığını açıklayan ve Venezuela'nın yaklaşık 1 milyar avroluk altınının iadesini reddeden İngiltere Yüksek Mahkemesinin kararını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela, İngiliz mahkemesinin aldığı, Venezuela'yı kendi altınından mahrum bırakmayı planlayan ve Venezuela halkının mülkünü elden çıkarma hakkını ihlal eden, anormal ve saçma kararı kesin bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

İngiliz mahkemesinin meşru başkan olarak tanıdığı Guaido'nun "uluslararası bir suç örgütü lideri" şeklinde nitelendiği açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, altın rezervinin alıkonulmasında rolü olanlara karşı hukuki sürecin başlamasını talep ettiği belirtildi.

Hükümetin talep ettiği altının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacağı belirtilen açıklamada, Venezuela Merkez Bankasının, İngiliz mahkemesinin aldığı kararı temyize götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela hükümetinin İngiltere Merkez Bankasının dondurduğu altın rezervinin iadesi için açtığı dava reddedilmiş ve mahkeme aldığı kararda Guaido'yu "tartışmasız bir biçimde" ülkenin başkanı olarak gördüğüne yer vermişti.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasında tutulan altın rezervinin değerinin 930 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

- Guaido rezervin iade edilmemesini istemişti

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

Kendini başkan ilan eden Guaido, "altınların başka amaçlarla kullanılacağı" iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.
Anadolu Ajansı
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