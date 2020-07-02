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Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı

Burdur'un Bucak İlçesi'ne bağlı Kızılkaya Belediyesi, belediye bütçesine katkıda bulunmak ve halka iş imkanı sağlamak amacıyla belediyeye ait tarlalara buğday ekti.
 02 Temmuz 2020 22:31
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Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı

Burdur'un Bucak İlçesi'ne bağlı Kızılkaya Belediyesi, belediye bütçesine katkıda bulunmak ve halka iş imkanı sağlamak amacıyla belediyeye ait tarlalara buğday ekti.

Ekimin her aşamasıyla yakından ilgilendi ve ektiği buğdayları hasat ederek 98 bin 150 kg buğday elde etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, "Bugün Belediyemize ait 180 dekarlık tarlamızın hasatını gerçekleştirdik.

98 ton buğday elde ettiğimiz tarlalarımızın biçiminde emeği geçen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına, tüm biçerdöver sahibi ve operatör kardeşlerime ve ekim döneminden biçim dönemine kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bol ve bereketli bir hasat dönemi geçirmemizi dilerim." ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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