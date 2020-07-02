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Kars''ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
 02 Temmuz 2020 23:01
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Kars''ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada her iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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