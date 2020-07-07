GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan personelden eşleşen 136 Gelir uzmanın yer değişikliğini sağladı
|07 Temmuz 2020 11:00
|Yazdır
Gelir İdaresi Başkanlığı diğer kamu kurumlarına örnek olacak bir uygulamaya imza attı. Başkanlık, karşılıklı yer değiştirme (becayiş) talebinde bulunan 136 Gelir uzmanın talebini uygun buldu.
Kesin olmayan liste, Başkanlığın web sitesinde yayımladı. Tıklayınız.
Uygulamanın diğer kurumlara örnek olmasınu temenni ediyoruz.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi
07 Temmuz 2020 11:30
|İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
07 Temmuz 2020 11:10
|Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarına SAK timi de katıldı
07 Temmuz 2020 09:45
|Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
07 Temmuz 2020 09:29
|Karantina haberleri gelmeye başladı... Bir ilimizde 76 ev karantinaya alındı
07 Temmuz 2020 09:24
|Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
07 Temmuz 2020 09:23
|Tankerli su tartışması: İBB'den açıklama var
07 Temmuz 2020 09:15
|Lunapark ve tematik parklar 4 ay sonra yeniden açıldı
07 Temmuz 2020 09:11
|İBB genel sekreteri değişiyor
07 Temmuz 2020 09:07
|Pembe odada 7 yılda 132 bin 280 görüşme
07 Temmuz 2020 08:23