1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalova'daki zimmet iddialarına ilişkin iddaname hazırlandı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 18'i tutuklu 34 sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
 02 Temmuz 2020 23:52
Yazdır
Yalova'daki zimmet iddialarına ilişkin iddaname hazırlandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edildi.

12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

İddianamede, "zimmet" suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Salman'ın, sorumluluğu altında bulunan belediyenin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımını sağlamaktan ve gözetiminden sorumlu olduğu hatırlatıldı.

"Nitelikli zimmet suçunu işlediği anlaşılmaktadır"

Zimmetine para geçirdiği öne sürülen Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli tutuklu sanık Reşat E'nin, belediyenin banka hesabından usulsüz olarak ödenen paraları Güleç'e götürdüğü ve bu paraların bir kısmının Belediye Başkanlığı Özel Kalem Birimi çalışanı S.K'ye verildiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Güleç ile sekreteri B.T. arasında yapılan Whatsapp mesajlaşmaları dikkate alındığında, şüpheli Salman'ın yapılan usulsüz ödeme işlemlerinden haberi olduğu anlaşılmaktadır.

Zira Yalova Belediyesine ödeme yapılacak şahısların, ödemeleri belediye veznelerine yapmaları, belediye tarafından üçüncü şahıslara yapılacak ödemelerin ilgili şahısların banka hesaplarına aktarılması gerekirken, Whatsapp görüşmeleri ve ifade tutanaklarından anlaşılacağı üzere Halit Güleç'te toplanan bir paranın olduğu, bu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere ödeme yapıldığı, Belediye Başkanı'nın bu ödemelerden haberinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı düşmektedir.

Belediye Başkanı'nın, 'Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yuman denetimle yükümlü kamu görevlisi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumludur' hükmü gereği nitelikli zimmet suçunu işlediği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Salman ve Güleç hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve mülkiye müfettişi raporunda belirtilen diğer konularla ilgili soruşturmanın ayrı bir dosyada devam ettiği aktarıldı.

Güleç'in, Belediye Başkan Yardımcısı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden sorumlu olduğu bildirilen iddianamede, "Dolayısı ile şüpheli Halit Güleç'in koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu paraları görevin gerekleriyle bağdaşmayacak şekilde tasarrufta bulunarak zimmet suçunun ortaya çıkmaması için 2014-2020 yıllarında Reşat E'yi azmettirerek 555 sahte belge (muhasebe fişi ve ödeme emri) düzenlettirerek kendisinin, Bekir B. ile Reşat E'nin zimmetine 20 milyon 739 bin 664 TL'yi geçirmek suretiyle zincirleme nitelikli zimmet suçunu işlediği görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, görevden el çektirilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in "resmi belgede sahtecilik, irkap ve zimmet" suçlarından cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar hakkında istenen cezalar da iddianamede belirtildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Ali'yi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
02 Temmuz 2020 20:17		 Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı
02 Temmuz 2020 15:30
Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında İstanbul'da 4 kişi serbest
01 Temmuz 2020 18:15		 Başsavcılıktan Albayrak ailesine hakarete soruşturma
30 Haziran 2020 22:50
Taciz iddiasıyla yargılanan öğretmenin davasına devam edildi
30 Haziran 2020 22:38		 'Bataklık' operasyonu kapsamında 281 taşınmaza el konuldu
30 Haziran 2020 18:59
Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar
29 Haziran 2020 19:38		 Villada uyuşturucu üretimine, 225 yıla kadar hapis istemi
28 Haziran 2020 15:40
Ambulans hilesiyle lüks oto kaçakçılığı
28 Haziran 2020 08:50		 CHP'li Belediye Başkanına örgüt propagandası yapmaktan fezleke
28 Haziran 2020 07:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması00:12 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı00:01 - Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi00:01 - 3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Yalova'daki zimmet iddialarına ilişkin iddaname hazırlandı23:41 - Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor
23:31 - İş insanı çifte büyük şok! Soluğu savcılıkta aldılar23:28 - Caretta carettaların yuvaları için belediye böyle önlem aldı23:19 - MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu23:18 - Ticaret Bakanlığı 738 personelin tayin sonuçlarını açıkladı23:05 - Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı23:01 - Kars''ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
22:55 - Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması22:39 - 11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:31 - Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı22:24 - Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu22:21 - Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
22:19 - Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gözlerin araması 1
kadına şiddet 2
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
özgür özel 1
Berat Albayrak 1
sosyal mesafe 1
keşmir 1
Apati 3
Fleabag 1
dislike atan dislike'lanır 2
SON İLANLAR
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alım İlanı
Trafik Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alım ilanı
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam