Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
|03 Temmuz 2020 00:01
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle güncellendi. Sağlık Personelleri hizmet puanlarını, e-Devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP Portalından öğrenebilirler.
İl içi ve İller arası atamalarda kullanılan hizmet puanları, görev yapılan bölgenin gelişmişlik seviyesine göre değişmektedir. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) güncellenen hizmet puanları 1 Temmuz 2020 itibarıyla hesaplanarak güncellendi. 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında, 1 Temmuz 2020 tarihinde güncellenen hizmet puanları geçerli olacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ticaret Bakanlığı 738 personelin tayin sonuçlarını açıkladı
02 Temmuz 2020 23:18
|11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 22:39
|Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
02 Temmuz 2020 22:19
|'Gıda Bilim Kurulu', yanıltıcı yayınların izini sürecek
02 Temmuz 2020 21:02
|JAMYO'ya öğrenci alımı başvuruları yarın başlıyor
02 Temmuz 2020 19:33
|TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor
02 Temmuz 2020 19:31
|JSGF'ye öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak
02 Temmuz 2020 19:24
|Spor Lisesi yetenek sınavı randevu sistemiyle yapıldı
02 Temmuz 2020 19:22
|Bölge bölge Türkiye'de virüs vaka sayıları
02 Temmuz 2020 18:23
|2020/8 ile atananların göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru
02 Temmuz 2020 18:08