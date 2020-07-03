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Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi

Sağlıkta, İller arası yer değişikliğinde geçerli olan hizmet puanları güncellendi
 03 Temmuz 2020 00:01
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Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi

Sağlık Bakanlığı personeli hizmet puanları 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle güncellendi. Sağlık Personelleri hizmet puanlarını, e-Devlet üzerinden ya da Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu EKİP Portalından öğrenebilirler.

İl içi ve İller arası atamalarda kullanılan hizmet puanları, görev yapılan bölgenin gelişmişlik seviyesine göre değişmektedir. Yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) güncellenen hizmet puanları 1 Temmuz 2020 itibarıyla hesaplanarak güncellendi. 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında, 1 Temmuz 2020 tarihinde güncellenen hizmet puanları geçerli olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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