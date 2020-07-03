3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|03 Temmuz 2020 00:01
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılışına katılacak.
(Konya/17.00)
2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katılacak.
(Antalya/17.30)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin 20 sanığın gıyabında yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.
(İstanbul/10.30)
2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmaları izleniyor.
(Van)
3- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
4- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.
(İstanbul/10.00)
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Sahil Bandı ile Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış törenlerine katılacak, Termal ilçesinde incelemelerde bulunacak.
(Bursa/10.00/11.00/Yalova/16.00)
SPOR
1- Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
(Denizli/21.00)
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