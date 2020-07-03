1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
 03 Temmuz 2020 00:12
Yazdır
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi
02 Temmuz 2020 18:48		 Aktif görevde olan polis FETÖ'den gözaltına alındı
02 Temmuz 2020 18:15
Kemal Batmaz'ın eşine 15 yıla kadar hapis istendi
02 Temmuz 2020 17:43		 FETÖ sanığı eski öğretmenin cezasına etkin pişmanlık indirimi
02 Temmuz 2020 15:29
FETÖ sanığı astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
02 Temmuz 2020 14:56		 Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
02 Temmuz 2020 13:25
Hakan Şükür'ün babasının FETÖ'den yargılandığı dava sürüyor
02 Temmuz 2020 13:00		 Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine teşebbüs suçundan sanık ifade verdi
02 Temmuz 2020 12:54
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
02 Temmuz 2020 12:42		 Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı
02 Temmuz 2020 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:15 - TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması00:12 - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı00:01 - Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi00:01 - 3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Yalova'daki zimmet iddialarına ilişkin iddaname hazırlandı23:41 - Öğretmenler kitapları dezenfekte edip öğrencilere dağıtıyor
23:31 - İş insanı çifte büyük şok! Soluğu savcılıkta aldılar23:28 - Caretta carettaların yuvaları için belediye böyle önlem aldı23:19 - MEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu23:18 - Ticaret Bakanlığı 738 personelin tayin sonuçlarını açıkladı23:05 - Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı23:01 - Kars''ta kız kaçırma kavgası: 19 yaralı
22:55 - Tarım ve Orman Bakanlığından GYS açıklaması22:39 - 11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:31 - Başkan, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı22:24 - Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu22:21 - Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
22:19 - Kırıkkale Valiliği düğünlerde alınacak tedbirleri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
gözlerin araması 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 3
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 2
kaçak düğünler 1
özgür özel 1
Diriliş Ertuğrul 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
mert hakan yandaş 3
türkiye işçi partisi 1
SON İLANLAR
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına Öğrenci Alım İlanı
Trafik Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programına Öğrenci Alımı
Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programlarına öğrenci alım ilanı
DSİ 73 işçi alacak
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karayolları 18. Böl. Müd. Engelli İşçi Alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mardin Artuklu Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Bursa Yeşaş Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam