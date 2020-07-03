Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
|03 Temmuz 2020 00:12
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Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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