TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|03 Temmuz 2020 01:18
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