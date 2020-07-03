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Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Katar ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
 03 Temmuz 2020 01:20
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Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Katar'a günübirlik ziyarette bulunduk. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Katar'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.
Anadolu Ajansı
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