Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik çirkin kampanya sosyal medyadaki küfür, hakaret, yalan, iftira ve itibar suikastlarını yeniden gündeme getirdi. Ancak sosyal medya aynı zamanda Türkiye'nin en kritik zamanlarında operasyon merkezi ve terör örgütlerinin aracı haline geldi.
|03 Temmuz 2020 06:10
|Yazdır
Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef çirkin saldırı, kontrolsüz bir mecraya dönüşen sosyal medya sorununu bir kez daha gündeme getirdi. CHP, İYİ Parti ve HDP sosyal medyaya hukuki sınırlar çizecek her düzenlemeyi 'demokrasi', 'ifade özgürlüğü' gibi söylemlerle istismar alanına dönüştürse de bu mecralar Türkiye'yi hedef alan kaos planlarında her zaman en önemli araç oldu. Gezi olayları, 17/25 Aralık kalkışması, Kobani provokasyonu, hendek operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi ve TSK'nın sınır ötesi operasyonları dahil birçok kritik dönemeçte kitleler sosyal medya üzerinden yayılan yalan/kasıtlı içeriklerle kışkırtıldı.
Talha Menteş
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor
03 Temmuz 2020 09:09
|Mesafeli kına gecesi
03 Temmuz 2020 09:01
|Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir
03 Temmuz 2020 08:38
|Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu
03 Temmuz 2020 08:05
|Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor
03 Temmuz 2020 07:05
|Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
03 Temmuz 2020 06:30
|Caretta carettaların yuvaları için belediye böyle önlem aldı
02 Temmuz 2020 23:28
|Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı
02 Temmuz 2020 23:05
|Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
02 Temmuz 2020 22:21
|Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı
02 Temmuz 2020 21:57