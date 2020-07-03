Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye

Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef çirkin saldırı, kontrolsüz bir mecraya dönüşen sosyal medya sorununu bir kez daha gündeme getirdi. CHP, İYİ Parti ve HDP sosyal medyaya hukuki sınırlar çizecek her düzenlemeyi 'demokrasi', 'ifade özgürlüğü' gibi söylemlerle istismar alanına dönüştürse de bu mecralar Türkiye'yi hedef alan kaos planlarında her zaman en önemli araç oldu. Gezi olayları, 17/25 Aralık kalkışması, Kobani provokasyonu, hendek operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi ve TSK'nın sınır ötesi operasyonları dahil birçok kritik dönemeçte kitleler sosyal medya üzerinden yayılan yalan/kasıtlı içeriklerle kışkırtıldı.

Talha Menteş