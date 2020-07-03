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Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti

Mason-FETÖ işbirliği ile akıl hastanesine tıkılan gazeteci ve eski TRT spikeri Yüce Katırcıoğlu, hafta başında dışarı çıkarıldı. Ancak kendisine bir vasi tayin edilmediği için resmi işlemlerini takip edemiyor. Sağlık durumundan endişe edilen Katırcıoğlu için mason tehdidinin halen sürdüğü belirtiliyor.
 03 Temmuz 2020 06:40
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Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'nden (YGAP) geçtiğimiz hafta başında taburcu olan Mehmet Yüce Katırcıoğlu için mason tehdidi halen devam ediyor.

Ankara Bilgi Locası eski Genel Sekreteri iken ayrılıp mason yapılanmasıyla ilgili önemli ifşaatlarda bulunan yüksek fizik mühendisi ve eski TRT spikeri Yüce Katırcıoğlu, yaptığı açıklamalardan dolayı masonların hışmına uğradı. 2009 yılında dönemin yüksek yargı mensuplarıyla ilgili yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle hakkında dava açıldı. 2012 yılında FETÖ'cü hakimler Katırcıoğlu'nu akıl sağlığının tespiti için psikiyatriye sevk etti.

HİÇBİR SUÇA KARIŞMAMIŞ

Psikiyatriden gelen tartışmalı rapor neticesinde ceza ehliyetinde olmadığına karar verilerek hastaneye kapatılmasına hükmedildi. Sicili tertemiz olmasına rağmen hastaneye kapatılmasına hükmedilen Katırcıoğlu, mahkemenin kararını Yargıtay'ın onamasının ardından 2019 yılında polis eliyle Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi'ne götürüldü.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR

Katırcıoğlu, "Sebataycı" dediği ve bir dönem yargının en tepesinde olan isimlerin şikayeti üzerine "hakaret"ten yargılandı. Ancak dava aşamasında ortada böyle bir talep olmamasına karşın 2012'de psikiyatri heyetine sevk edilen Katırcıoğlu'nun "ceza ehliyetinin olmadığı"na karar verildi. Mahkeme, Katırcıoğlu'nun iyileşinceye kadar yüksek güvenlikli koruma ve tedavi altında tutulmasına hükmetti. Ancak mahkeme skandal bir şekilde vasi bile tayin etmedi. Karar, 2017'de Yargıtay tarafından onandı. Ancak mahkemenin "toplum açısından tehlikeli" olarak nitelendirdiği Katırcıoğlu, 2019 Temmuz'unda tesadüfen yakalanarak hastaneye kapatıldı. Bugüne kadar hiçbir suça karışmayan Katırcıoğlu, yaklaşık bir yıldır da hastanede tutuldu.

VASİ ATANMADI

Yargılama sürecinde hastaneden gelen 'ceza ehliyeti yoktur' raporuna istinaden karar veren mahkeme, vasi tayin etmediği için Katırcıoğlu'nun resmi işlemlerini takip edecek kimsesi bulunmuyor. Yeni Şafak'ın ısrarlı takibi sonucu Katırcıoğlu'nun Eskişehir'deki hastanede olduğu ortaya çıktı. Hiçbir saldırgan davranışı olmayan ve yaklaşık bir yıl hastanede tutulan Katırcıoğlu Yeni Şafak'ın haberleri üzerine geçtiğimiz hafta taburcu edildi. Mahkeme vasi tayin etmediği için kimsesiz durumunda olan Katırcıoğlu'nun şu anki sağlık durumundan endişe ediliyor. Katırcıoğlu için mason tehdidinin halen sürdüğü belirtiliyor.

KOMŞULARI ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Katırcıoğlu'nun bugüne kadar çevresindekilere zarar verdiğine ilişkin hakkında hiçbir şikayetin olmadığı belirtildi. Buna karşın Katırcıoğlu'nun yaklaşık bir yıldır Eskişehir'deki hastanede tutulması dikkat çekti. Öte yandan, Katırcıoğlu'nun Eskişehir'deki hastaneye yatırılmasından yaklaşık bir hafta sonra komşularının emniyete kayıp ilanında bulunduğu, Katırcıoğlu'nun hastaneye kapatıldığını öğrenince ise büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.
Yeni Şafak
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