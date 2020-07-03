Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor
|03 Temmuz 2020 07:05
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Türkiye'nin tanıtımına ve bilinirliğine dünyanın dört bir tarafında katkı sağlayan Türk dizileri, turizm, sağlık ve inanç diplomasisi alanlarında da Türkiye'yi öne çıkarıyor. Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi Türk dizileri sayesinde Türkiye'nin tarihi ve inanç değerleri yanı sıra yaşam biçimi de farklı toplumlar tarafından öğreniliyor. Kovid-19 izolasyonu döneminde de Türk dizileri dünyada büyük ilgi gördü.
EN ÇOK İZLENENLER LİSTESİNDE
Türk dizileri kültürel, tarihsel, dinsel ve dilsel anlamda Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yakından takip ediliyor. Türk dizileri, yurt dışında en çok KKTC'de izleniyor. Başta Diriliş Ertuğrul Kovid-19 salgını döneminde Pakistan'da hafta içi her gün yayınlandı. Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan'dan Şili, Arjantin, Meksika ve Brezilya'ya kadar dünyanın her yerinde Türk dizileri en çok izlenenler listesine giriyor. Ortadoğu ve Arap Yarımadası'nda Türk dizileri dublajlı olarak yayınlanıyor. İstanbul'daki yaşamı ekranlara taşıyan popüler diziler, Türkiye'ye gelen Arap turist sayısını artırıyor. Türk dizilerine en yoğun talep gelen coğrafyalardan biri de Latin Amerika.
TÜRKİYE ALGISINA POZİTİF ETKİ
Yayınlandıkları ülkelerde Türkiye'ye yönelik kalıplaşmış yargıları değiştiren Türk dizilerinin Orta Doğu'daki etkisi üzerine Katarlı gençlerle yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor. Araştırmaya göre dizilerin Türkler ve Türkiye'deki yaşam tarzı, doğal güzellikler ve İstanbul hakkındaki fikirleri pozitif yönde etkilediği sonucuna varıldı.
Yasemin Asan
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