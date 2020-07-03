1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor

Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle izlenen Türk dizileri, pandemi sürecinde Kafkasya ve Orta Doğu'da yakından takip ediliyor. Diziler Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan'dan Şili, Arjantin, Meksika ve Brezilya'ya kadar dünyanın her yerinde en çok izlenenler listesine girdi. Türkiye'nin tanıtımı ve bilinirliğine katkısının yanısıra ürün tanıtımına da hizmet eden dizilerin ekonomiye katkısı dikkat çekiyor. 2013'te 150 milyon dolar olan dizi ihracat hacmi, 2017'de 350 milyon dolara, 2018'de 500 milyon dolara erişt
 03 Temmuz 2020 07:05
Yazdır
Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor

Türkiye'nin tanıtımına ve bilinirliğine dünyanın dört bir tarafında katkı sağlayan Türk dizileri, turizm, sağlık ve inanç diplomasisi alanlarında da Türkiye'yi öne çıkarıyor. Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin gibi Türk dizileri sayesinde Türkiye'nin tarihi ve inanç değerleri yanı sıra yaşam biçimi de farklı toplumlar tarafından öğreniliyor. Kovid-19 izolasyonu döneminde de Türk dizileri dünyada büyük ilgi gördü.

EN ÇOK İZLENENLER LİSTESİNDE

Türk dizileri kültürel, tarihsel, dinsel ve dilsel anlamda Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da yakından takip ediliyor. Türk dizileri, yurt dışında en çok KKTC'de izleniyor. Başta Diriliş Ertuğrul Kovid-19 salgını döneminde Pakistan'da hafta içi her gün yayınlandı. Bosna Hersek, Kosova ve Sırbistan'dan Şili, Arjantin, Meksika ve Brezilya'ya kadar dünyanın her yerinde Türk dizileri en çok izlenenler listesine giriyor. Ortadoğu ve Arap Yarımadası'nda Türk dizileri dublajlı olarak yayınlanıyor. İstanbul'daki yaşamı ekranlara taşıyan popüler diziler, Türkiye'ye gelen Arap turist sayısını artırıyor. Türk dizilerine en yoğun talep gelen coğrafyalardan biri de Latin Amerika.

TÜRKİYE ALGISINA POZİTİF ETKİ

Yayınlandıkları ülkelerde Türkiye'ye yönelik kalıplaşmış yargıları değiştiren Türk dizilerinin Orta Doğu'daki etkisi üzerine Katarlı gençlerle yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekiyor. Araştırmaya göre dizilerin Türkler ve Türkiye'deki yaşam tarzı, doğal güzellikler ve İstanbul hakkındaki fikirleri pozitif yönde etkilediği sonucuna varıldı.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor
03 Temmuz 2020 09:09		 Mesafeli kına gecesi
03 Temmuz 2020 09:01
Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir
03 Temmuz 2020 08:38		 Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu
03 Temmuz 2020 08:05
Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
03 Temmuz 2020 06:30		 Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye
03 Temmuz 2020 06:10
Caretta carettaların yuvaları için belediye böyle önlem aldı
02 Temmuz 2020 23:28		 Trafikte yarış yapan mikser sürücülerine ceza yağdı
02 Temmuz 2020 23:05
Araç içinde maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 TL ceza
02 Temmuz 2020 22:21		 Tıka basa yolcu taşımışlardı! Denetimlerde boş kaldı
02 Temmuz 2020 21:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor09:01 - Mesafeli kına gecesi09:00 - 12 yıldır evlerini alamayan ailelerin derdine artık çare istiyoruz!08:59 - Bakan Dönmez: Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçilecek08:50 - Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu08:48 - Otel ücretleri yüzde 15 arttı
08:38 - Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir08:20 - Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi08:10 - Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu08:05 - Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu08:04 - Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi07:22 - Twitter'ın sicili kabarık!
07:20 - Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi07:05 - Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor06:50 - Fırıncılar ekmeğe zam istiyor06:40 - Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
06:10 - Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi
Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir
Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti
Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi
Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Başbağlar Katliamı 1
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 2
türkiye işçi partisi 1
Fleabag 1
keşmir 1
kaçak düğünler 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 3
ahmet ağaoğlu'na verilen komik ceza 2
kadına şiddet 2
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 uzman yardımcısı alacak
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 466 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 35 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam