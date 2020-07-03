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Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi

AK Parti'nin önceki gün yaptığı genişletilmiş il başkanları toplantısında Bakan Akar, Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal operasyonları hakkında teşkilatı bilgilendirdi. Bilgilendirmede, FETÖ'cülerin temizlenmesiyle operasyonların daha sağlıklı yürüdüğü vurgulandı
 03 Temmuz 2020 07:20
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Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs sebebiyle video-konferans sistemiyle katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre toplantıda Bakan Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yapılan Pençe-Kapan ve Pençe-Kartal Harekatlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ifade eden Akar "İnlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. FETÖ'cülerin temizlenmesiyle operasyonlarımız daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eksik kadro ile çalıştık. Normalde beş pilotun yapması gereken işi, şu an bir kişi yapıyor. Pilotlarımız o kadar başarılı ki, bir eksiklik hissedilmedi. Yani TSK'da adam sayısının azalması bizde bir problem oluşturmadı" dedi. TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili son bilançoyu paylaşan Bakan Akar, "FETÖ'yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar TSK'dan yaklaşık 20 bin personel ihraç edildi. Beş bine yakın personel hakkındaki adli ve idari süreç devam ediyor. Bütün terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN MANTI ESPRİSİ

İl Başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den ikişer ve Saadet Partisinden üçer olmak üzere toplamda sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçmişti. Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanı'm, arkadaşlarımıza bir söz verdik. 'Bu pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içelim' istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı. Kayserilisin ya hani..." diye espri yaptığı öğrenildi.

Ebru Karatosun

Türkiye
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