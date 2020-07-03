Fırıncılar ekmeğe zam istiyor
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, '1 lira 25 kuruş, maliyeti kurtarmıyor. 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş olsun" diyor.
|03 Temmuz 2020 06:50
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına en son 2019'un mayıs ayında zam yapıldığını belirterek "Tüm masraflarımıza yüzde 60 zam geldi. Fırıncılarımız şu anda çok zor durumda. Fırıncılarımızın borcu bulunuyor. Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz.
Yetkilerin bu isteğimizin yerine getirmelerini istiyoruz. Son beş yıl içerisinde ekmeğe sadece bir defa tarife alındı. Bu yıllardaki enflasyon oranlarını topladığımızda görülecek ki talep edilen fiyat toplam enflasyon rakamlarının altındadır" değerlendirmesini yaptı.
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