1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, '1 lira 25 kuruş, maliyeti kurtarmıyor. 200 gram ekmek 1 lira 75 kuruş olsun" diyor.
 03 Temmuz 2020 06:50
Yazdır
Fırıncılar ekmeğe zam istiyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarına en son 2019'un mayıs ayında zam yapıldığını belirterek "Tüm masraflarımıza yüzde 60 zam geldi. Fırıncılarımız şu anda çok zor durumda. Fırıncılarımızın borcu bulunuyor. Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz.

Yetkilerin bu isteğimizin yerine getirmelerini istiyoruz. Son beş yıl içerisinde ekmeğe sadece bir defa tarife alındı. Bu yıllardaki enflasyon oranlarını topladığımızda görülecek ki talep edilen fiyat toplam enflasyon rakamlarının altındadır" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İnternet kafeler sinek avlıyor
02 Temmuz 2020 18:41		 MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti
02 Temmuz 2020 14:44
Koronavirüs, yeni iş profilleri ortaya çıkaracak
02 Temmuz 2020 10:52		 Müteahhit kavgasında 'fatura' vatandaşa çıktı
02 Temmuz 2020 08:37
Türkiye'de ilk olacak, 1400 kişiye istihdam sağlayacak
01 Temmuz 2020 18:52		 Cep telefonunda sıfır gibi ikinci el dönemi
01 Temmuz 2020 18:11
Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demir yolu projesine kredi desteği
01 Temmuz 2020 15:18		 Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
01 Temmuz 2020 12:00
1 milyon işyeri için yeni dönem yarın başlıyor
30 Haziran 2020 08:24		 Coca-Cola, Unilever ve P-G'den sosyal medyaya reklam şoku
27 Haziran 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor09:01 - Mesafeli kına gecesi09:00 - 12 yıldır evlerini alamayan ailelerin derdine artık çare istiyoruz!08:59 - Bakan Dönmez: Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçilecek08:50 - Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu08:48 - Otel ücretleri yüzde 15 arttı
08:38 - Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir08:20 - Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi08:10 - Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu08:05 - Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu08:04 - Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi07:22 - Twitter'ın sicili kabarık!
07:20 - Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi07:05 - Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor06:50 - Fırıncılar ekmeğe zam istiyor06:40 - Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
06:10 - Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi
Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir
Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti
Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi
Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
Sağlıkta, nakillere esas hizmet puanları güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Halk TV ve TELE 1'e 5 gün yayın durdurma cezası verilmesi 2
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
Diriliş Ertuğrul 1
keşmir 1
hava kirliliği 1
gülmek 1
gözlerin araması 1
dislike atan dislike'lanır 2
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 2
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 uzman yardımcısı alacak
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 466 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 35 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam