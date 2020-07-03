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Twitter'ın sicili kabarık!

Terör örgütlerinin propagandasını yapan içeriklere ilişkin alınan bin 429 mahkeme kararını uygulamayan Twitter, kaybettiği davanın para cezasını ödemiyor
 03 Temmuz 2020 07:22
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Twitter'ın sicili kabarık!

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik çirkin saldırıyla gündeme gelen sosyal medya platformu Twitter'in sicili oldukça kabarık. PKK ve diğer terör örgütlerinin propagandasını yapan içeriklere ilişkin alınan bin 429 mahkeme kararını uygulamayan Twitter, PKK'nın propaganda hesaplarından 14'üne erişimin engellenmesi için alınan yargı kararlarını da bildirimlere rağmen uzun süre uygulamadı. Bu durum sonrası şirkete Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2016 yılında uygulanan toplam 2 milyon 208 bin 810 lira idari para cezası verildi. Twitter, bu ceza üzerine dava yoluna gitti. Davaların tamamı reddedilerek Danıştay temyiz incelemesinden geçip kesinleşmesine rağmen Twitter tarafından halen bir ödeme yapılmadı.

ZARARLI İÇERİĞİ KALDIRMIYOR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmamaları sebebiyle hem bu suçlar hem de vatandaşların uğradığı kişilik hakları ihlali, marka hakkına tecavüz, fikir ve sanat eserleri kanununa aykırılık, dolandırıcılık, taciz, şantaj, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal konularında ciddi bir iletişim problemi yaşandığı vurgulanıyor. Güvenlik kaynakları, suçlara ilişkin hem adli mercilerin taleplerine cevap verilmediği hem de içerik çıkarma konusunda ya yavaş ya da hiç zararlı içeriği çıkarmayarak isteksiz bir tavır sergilendiğini belirtiyor.

SADECE AVUKATLARI VAR

Halihazırda sosyal ağlarla iletişim konusunda muhatap bulunamadığı, bu ortamlarla sınırlı yetkiye sahip vekalet verdikleri ve temsilci vasfı taşımayan bir kısım avukat üzerinden iletişim kurulduğu biliniyor. Getirilecek düzenlemeyle sosyal ağların diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de temsilci bulundurmaları, bu yolla Türk vatandaşlarının ve adli-idari mercilerin muhatabının olur hale gelmesi sağlanacak.
Türkiye
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