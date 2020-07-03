Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu
Adalet Bakanlığı kurum içerisinden olmak üzere görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atama yapacak.
|03 Temmuz 2020 08:50
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Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı tarafından internet sitesinden yapılan duyuruya göre görevde yükselme sınavı ile unvan değişliği sınavı yapılacak.
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