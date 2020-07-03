Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı.
|03 Temmuz 2020 08:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den iki ve Saadet Partisi'nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye espri yaptı.
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