1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı.
 03 Temmuz 2020 08:20
Yazdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti'den birer, İYİ Parti'den iki ve Saadet Partisi'nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin "Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani..." diye espri yaptı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi
03 Temmuz 2020 07:20		 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Temmuz 2020 05:52
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Temmuz 2020 05:47		 Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
03 Temmuz 2020 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan yurda döndü
03 Temmuz 2020 01:19		 TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
03 Temmuz 2020 01:18
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
03 Temmuz 2020 00:15		 3 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
03 Temmuz 2020 00:01
Türkiye'ye getirilecekti, 1 milyar euroluk altına el konuldu
02 Temmuz 2020 22:24		 Bakan Koca'dan hemşire Dilek Akçabelen paylaşımı
02 Temmuz 2020 21:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - Emekliler piyasaya yenilmek istemiyor09:01 - Mesafeli kına gecesi09:00 - 12 yıldır evlerini alamayan ailelerin derdine artık çare istiyoruz!08:59 - Bakan Dönmez: Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçilecek08:50 - Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu08:48 - Otel ücretleri yüzde 15 arttı
08:38 - Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir08:20 - Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi08:10 - Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu08:05 - Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu08:04 - Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi07:22 - Twitter'ın sicili kabarık!
07:20 - Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi07:05 - Kültür diplomasisi Türk dizileri dünyanın dört bir tarafında takip ediliyor06:50 - Fırıncılar ekmeğe zam istiyor06:40 - Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı
06:10 - Dünyada sahte haberlere en çok maruz kalan ülke Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
TBMM'den 'internete erişim kısıtlaması' açıklaması
Erdoğan'ın gülümseten cevabı: Çayla geçiştirme işi
Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir
Mason - FETÖ işbirliği hayatını alt üst etti
Bakan Akar: FETÖ temizlendi ordu güçlendi
Köpeğe çarpıp kaçan akademisyen hakkında suç duyurusu
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara'da feci kaza: Manevra yaparken emekli öğretmeni ezdi
Bakan Albayrak'tan Katar ziyareti paylaşımı: Verimli görüşmeler gerçekleştirdik
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav duyurusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
keşmir 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
Berat Albayrak 1
türkiye işçi partisi 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 2
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 4
Fleabag 1
kıl olmak 1
gülmek 1
SON İLANLAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 24 uzman yardımcısı alacak
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 466 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 35 sağlık personeli alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam