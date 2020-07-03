Uzmanlar: Böyle giderse eski tedbirler geri gelir

İstanbul'da önceki gün askere uğurlama töreninde toplanan yüzlerce kişi, ne maske kuralına ne de sosyal mesafe kuralına uydu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere uğurlama törenleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 21 Mart'ta geçici olarak yasaklanmıştı . Ancak yasağa rağmen ülkenin birçok şehrinden askere uğurlama törenleri gelince bu kez bakanlık 81 ilin valiliklerine yazı gönderdi. Yazıda, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi. Ancak yasak ve cezaya rağmen herhangi bir önlem alınmadan askere uğurlama törenleri devam ediyor. Son görüntüler de İstanbul Zeytinburnu'ndan geldi.

Önceki gece yüzlerce kişi önce sokağı trafiğe kapattı. Ardından maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. Çevredeki vatandaşların aradığı polis, 20 dakika sonra olay yerine geldi. Ancak sadece uyarı yaptı. Ardından, kalabalık tekrar müziğin sesini açarak uğurlama törenine devam etti.

Hürriyet 'ten Cihat Aslan 'ın haberine göre, görüntüleri değerlendiren uzmanlar ise bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu.

'Eski tedbirlere döneriz'

(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi):

'Duyarsızlık ve bencillik'

(Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi):

'Bağırmalar riski artırıyor'

(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı):