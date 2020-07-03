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Otel ücretleri yüzde 15 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri duyurdu.
 03 Temmuz 2020 08:48
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Otel ücretleri yüzde 15 arttı

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 88'inin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 123 ürünün fiyatı ise değişmedi. Haziranda Kültür Eğitim ve Eğlence harcamaları grubunda yer alan otel oda konaklama ücreti yüzde 15.26 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan soğan ise yüzde 32.45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
İhlas Haber Ajansı
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